Самое сильное воздействие на организм оказывает музыкальный ритм

Человеческий мозг воспринимает музыку одновременно обоими полушариями: левое полушарие ощущает ритм, а правое – тембр и мелодию.

Ритмы музыкальных произведений лежат в диапазоне от 2,2 до 4 колебаний в секунду, что очень близко к частоте дыхания и сердцебиения. Организм человека, слушающего музыку, как бы подстраивается под нее. В результате поднимается настроение, работоспособность, снижается болевая чувствительность, нормализуется сон, восстанавливается стабильная частота сердцебиения и дыхания.

Ресторан-терраса «Стругановъ» приглашает насладиться незабываемыми вечерами с живой музыкой в феврале.

Ресторан расположен на Красноармейской набережной, дом 16 А.

Телефон: 8-900-990-09-90.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeCyBmS

