МТС запустила ИИ-ассистента ментальной поддержки для псковской молодежи

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ для молодежи. Пользователи смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Если обратиться к ассистенту по личной теме, ИИ будет задавать уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры и не понимает, как поступить, ассистент спросит, что именно истощает пользователя в текущей деятельности и что бы он хотел изменить. После короткого диалога бот выделит основную проблему, например, отсутствие перспектив карьерного роста, и переспросит, верно ли он понял трудность. На третьем этапе ассистент даст практический совет по постепенному решению проблемы: в случае с работой предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.

Сервис имеет развлекательный характер и не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. Тогда ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки «Очистить диалог» ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа.

В тариф уже интегрированы «ИИ-тренер» и «ИИ-стилист», теперь к ним добавился ИИ-ассистент ментальной поддержки. Для абонентов других тарифов МТС доступны 50 бесплатных запросов в месяц, абонентам других операторов — 10 бесплатных запросов в месяц.

