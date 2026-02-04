Новую ежегодную выплату смогут получить семьи с детьми в Псковской области

Новая мера социальной поддержки появилась для семей с детьми в 2026 году - ежегодная семейная выплата. Она дополняет существующий перечень детских пособий, которые предоставляет Социальный фонд. О правилах получения выплаты Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Правом на получение семейной выплаты могут воспользоваться работающие родители с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно. При этом родители должны иметь российское гражданство и постоянно проживать в России. Также обязательным условием является уплата налога с доходов физлиц. Помимо этого, доход на одного человека в семье не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

«Выплату семьи вправе получать каждый год. Оформить так называемый вычет можно по налогам, уплаченным начиная с 2025 года. То есть в 2026 году можно подать заявление на возврат части НДФЛ за 2025 год. При расчете среднедушевого дохода смотрят на поступления семьи за год, который предшествует году обращения за выплатой. Формула такая: общая сумма поступлений за год делится на 12 месяцев и делится на число членов семьи. Приведу пример. Псковская семья из четырех человек. Прожиточный минимум на душу населения в 2025 году был установлен в размере 18 750 рублей. Оба родителя в прошлом году получали зарплату по 30 000 рублей, других доходов у них не было. Выходит, что среднедушевой доход семьи равен 15 000 руб. Это меньше, чем полтора прожиточных минимума в регионе (28 125 руб.). Значит, семья может претендовать на льготу», – рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

При расчете среднедушевого дохода семьи берут во внимание не только зарплату, но и в том числе поступления от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества, алименты.

Впервые обратиться за семейной выплатой псковские родители смогут с 1 июня до 1 октября 2026 года. Заявления будут приниматься на портале госуслуг, в клиентских службах Социального фонда и МФЦ,