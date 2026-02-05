Только 30% псковичей готовы согласиться на зарплату в конверте – опрос

Число противников серых схем трудоустройства превышает число лояльных. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

43% экономически активных псковичей не согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальным устройством. 30% готовы согласиться на подобные схемы найма.

Мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной оплате труда по сравнению с женщинами (34 и 26% соответственно). Среди горожанок больше тех, кто считает соблюдение ТК РФ обязательным условиям трудоустройства (49%).

Недобросовестным работодателям проще повлиять на решение горожан в возрасте от 45 лет: среди них количество потенциально готовых получать зарплату в конверте составляет 37%, а среди молодежи до 35 лет — всего 30%.

Респонденты с высшим образованием отказываются от «серых» схем чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование.



