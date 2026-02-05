 
Общество

Стартовали магнитные бури планетарного масштаба

Начало магнитных бурь планетарного масштаба зарегистрировано 5 февраля, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram

На Земле начались магнитные бури. В Канаде — северные сияния высшего уровня

«Регистрируется начало магнитных бурь планетарного масштаба. В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3. Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца. Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1», - отмечают в лаборатории.

В настоящий момент в ночной зоне западного полушария Земли наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности. Яркое свечение отмечается над всей территорией Канады и северными штатами США. Ситуация для территории России прояснится примерно через 10 часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на Европейскую часть страны.

