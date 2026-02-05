«Псковпассажиравтотранс» оплатил штраф и подал в суд на рекламное агентство

Суд рассмотрит иск «Псковпассажиравтотранс» к рекламному агентству «Планер» о взыскании 100 тысяч рублей убытков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

Между сторонами заключен договор на оказание рекламно-информационных услуг на транспорте (реклама корейского ресторана).

Однако решением комиссии Псковского УФАС России данная реклама признана ненадлежащей, распространенной с нарушением закона о рекламе, в связи с чем АО «Псковпассажиравтотранс» назначен административный штраф.

«Псковпассажиравтотранс» оплатил штраф. Полагая, что действия рекламного агентство «Планер» привели к его назначению, предприятие обратилось в суд.

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.