«Псковпассажиравтотранс» оплатил штраф и подал в суд на рекламное агентство

Суд рассмотрит иск «Псковпассажиравтотранс» к рекламному агентству «Планер» о взыскании 100 тысяч рублей убытков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Между сторонами заключен договор на оказание рекламно-информационных услуг на транспорте (реклама корейского ресторана).

Однако решением комиссии Псковского УФАС России данная реклама признана ненадлежащей, распространенной с нарушением закона о рекламе, в связи с чем АО «Псковпассажиравтотранс» назначен административный штраф. 

«Псковпассажиравтотранс» оплатил штраф. Полагая, что действия рекламного агентство «Планер» привели к его назначению, предприятие обратилось в суд. 

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.  

