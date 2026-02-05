«Инфопена»: «Грустной задницей радостно не пукнешь»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Инфопена».

Ведущие Александра Иванова, Артем Татаренко, Светлана Буканова и Владимир Афанасьев будут плавать по волнам юмора, самоиронии и создавать для вас хорошее настроение, выбирая самые интересные, любопытные и необычные новости в бурном информационном море.

Сегодня в выпуске:

Игра в поддавки на учениях НАТО;

«Грустной задницей радостно не пукнешь»;

«Матный» рекорд в России;

«Слабоумие и отвага» экс-ректора ПсковГУ;

Переплет Зайцева.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.