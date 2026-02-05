«Инфопена»: «Грустной задницей радостно не пукнешь»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Инфопена».
Ведущие Александра Иванова, Артем Татаренко, Светлана Буканова и Владимир Афанасьев будут плавать по волнам юмора, самоиронии и создавать для вас хорошее настроение, выбирая самые интересные, любопытные и необычные новости в бурном информационном море.
Сегодня в выпуске:
- Игра в поддавки на учениях НАТО;
- «Грустной задницей радостно не пукнешь»;
- «Матный» рекорд в России;
- «Слабоумие и отвага» экс-ректора ПсковГУ;
- Переплет Зайцева.
Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.