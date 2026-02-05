В МВД рассказали, как аферисты крадут реквизиты карт онлайн-репетиторов

Мошенники выдают себя за потенциальных клиентов онлайн-репетиторов и под предлогом оплаты занятия запрашивают реквизиты банковских карт, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники, выдавая себя за потенциальных клиентов, находят репетиторов и договариваются о занятиях. Под предлогом оплаты занятия или «возврата излишней суммы» мошенники запрашивают реквизиты банковской карты», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что часто злоумышленники ссылаются на нахождение за границей и сложности с международными переводами, пишет РИА Новости. Цель такой схемы - получение данных банковских карт.