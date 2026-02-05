В псковском Доме молодежи проведут занятия по проектному управлению

Молодёжная проектная школа, направленная на получение практических инструментов для воплощения идей, пройдет в псковском Доме молодежи. Занятия планируются 10, 11 и 12 февраля с 15:00 до 17:30, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Федеральный эксперт грантовых конкурсов, директор АНО «Приоритет» Олеся Назарой и амбассадор конкурса Росмолодёжь.Гранты, специалист АНО «Приоритет» Анастасия Николаева проведут лекции о том, как определить цели, составить медиа-план и паблик проекта, а также как работать с проектно-сметной документацией и заявками.

16 февраля участники защитят и разберут свои проекты. Места ограничены, необходимо зарегистрироваться.

Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.