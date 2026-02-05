Суд оставил без изменений отказ в выплате 15,7 млн рублей псковскому «Трактиру 903»

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменений решение нижестоящих инстанций об отказе ООО «Трактиръ 903» во взыскании с министерства имущественных отношений Псковской области более 15,7 млн рублей — средств, вырученных с торгов за объект культурного наследия федерального значения и прилегающий земельный участок в центре Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Речь идёт о здании XVII века по адресу: улица Герцена, 5, которое ранее находилось в собственности компании. В мае 2023 года Арбитражный суд Псковской области принял решение об изъятии объекта из-за систематического невыполнения ООО «Трактиръ 903» обязательств по его сохранению. Суд установил, что компания не проводила необходимые противоаварийные и реставрационные работы, в результате чего памятник архитектуры пришёл в аварийное состояние.

Министерство издало приказ «О проведении публичных торгов в форме электронного аукциона по продаже изъятого на основании решения суда объекта культурного наследия». По результатам проведения публичных торгов с ООО «КБ Раскат» (победителем торгов) заключен договор купли-продажи здания и земельного участка.

ООО «Трактиръ 903», полагая, что министерство должно выплатить ему вырученную от продажи сумму за вычетом расходов на проведение публичных торгов, обратилось в суд.

Вопреки позиции общества, суд пришел к выводу, что стоимость восстановительного ремонта спорного объекта составляет более 85 миллионов рублей и, поскольку она существенно превышает вырученную от продажи спорного объекта и участка сумму, оснований для передачи вырученной от продажи суммы обществу не имеется, при условии, что именно общество не принимало меры, направленные на приведение объекта культурного наследия в надлежащее техническое, санитарное и противопожарное состояние, в нарушение требований охранного обязательства не провело противоаварийные работы в целях предотвращения ухудшения состояния объекта и его утраты.

Суды трёх инстанций — включая Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Западного округа, чьё постановление вступило в силу 4 февраля, — пришли к единому выводу: оснований для выплаты нет.