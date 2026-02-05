Минобрнауки сократило 47 тысяч платных мест в российских вузах

Министерство науки и высшего образования РФ сократило 13% (47 тысяч) платных мест в вузах, сообщается на официальном сайте министерства.

Сокращены «направления подготовки и специальности, определенные соответствующим перечнем», пишет ТАСС.

«Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью», - приводятся в сообщении Минобрнауки слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.