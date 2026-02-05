На границе в Псковской области шесть центнеров колбасы и сметаны вернули в Беларусь

На российско-белорусской границе в Псковской области государственные инспекторы управления Россельхознадзора запретили перемещение 600 кг готовой мясной и молочной продукции (варено-копченой колбасы и сметаны), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе контрольно-надзорных мероприятий должностные лица ведомства установили отсутствие подтверждающих безопасность и происхождение перевозимых товаров ветеринарных сопроводительных документов. Ветеринарно-санитарные правила транспортировки продукции также были нарушены, транспортное средство не оснащено холодильным оборудованием.

Перемещение колбасного изделия и сметаны по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар отправили назад на территорию Республики Беларусь.