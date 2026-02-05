 
Общество

Детский омбудсмен обсудила проблему травли с учителями в Плюссе

0

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в ходе рабочей поездки в Плюсский муниципальный округ обсудила ключевые вопросы защиты детей и поддержки семей. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».


Фото здесь и далее: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

Программа визита была насыщенной и включала встречи с представителями органов власти, педагогами и самими школьниками. Наталия Соколова начала день с беседы с главой округа и прокурором, после чего провела совещание с членами комиссии по делам несовершеннолетних. Основными темами стали профилактика семейного неблагополучия и меры поддержки родителей.

Особое внимание уделили ситуации в школах. В средней общеобразовательной школе поселка Плюсса омбудсмен обсудила с педагогами проблему травли и конфликтов среди учеников. Завершился визит «Диалогом на равных» с детским активом, где школьники смогли открыто поделиться своими мыслями.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Соколова Наталия Викторовна

Соколова Наталия Викторовна

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

Иванова Наталья Леонидовна

Иванова Наталья Леонидовна

Глава Плюсского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026