Детский омбудсмен обсудила проблему травли с учителями в Плюссе

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в ходе рабочей поездки в Плюсский муниципальный округ обсудила ключевые вопросы защиты детей и поддержки семей. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото здесь и далее: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

Программа визита была насыщенной и включала встречи с представителями органов власти, педагогами и самими школьниками. Наталия Соколова начала день с беседы с главой округа и прокурором, после чего провела совещание с членами комиссии по делам несовершеннолетних. Основными темами стали профилактика семейного неблагополучия и меры поддержки родителей.

Особое внимание уделили ситуации в школах. В средней общеобразовательной школе поселка Плюсса омбудсмен обсудила с педагогами проблему травли и конфликтов среди учеников. Завершился визит «Диалогом на равных» с детским активом, где школьники смогли открыто поделиться своими мыслями.