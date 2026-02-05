Сокращение платных мест в вузах смотивирует выпускников переосмыслить свой путь — Елена Даньшова

Решение Министерства науки и высшего образования РФ сократить 13% платных мест в вузах (порядка 47 тысяч мест) — ответ на изменения на рынке труда. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала депутат Псковского областного Собрания, директор Средней общеобразовательной школы №12 города Великие Луки Елена Даньшова.

«Начнём с причин. Ситуация на рынке труда действительно коренным образом изменилась. Сейчас наиболее востребованные профессии, в которых сильно ощущается потребность, — это инженеры, технологи, учителя, врачи, фармацевты. Перечень можно продолжить», — сказала депутат.

По её мнению, сокращение касается в основном гуманитарных направлений и юриспруденции. «Я полагаю, что в ближайшем будущем эти профессии востребованы особо не будут. Поэтому смысла тратить усилия на то, чтобы обучать таких абитуриентов, я думаю, нет», — отметила Елена Даньшова.

Директор школы считает, что сокращение платных мест может мотивировать выпускников переосмыслить профессиональный путь.

«Сокращение количества платных мест, скорее всего, смотивирует выпускника уже подумать о том, что, во-первых, не будет настолько доступно образование по таким специальностям, а во-вторых, может быть, смотивирует на переосмысление дальнейшего своего профессионального пути», — пояснила она.

Елена Даньшова подчеркнула, что в её школе за последние два-три года наблюдается смена тенденций: «Ребята поступают на инженерные специальности. По-прежнему востребованы специальности врачебного направления». Она добавила, что это связано с активной профориентацией и работой заводов по целевым договорам с вузами: «Заводы хорошо и плотно работают для того, чтобы выпускники возвращались. Запущена программа по целевым договорам с вузами. Я думаю, что перспектива неплохая, что ситуацию можно переменить».

Парламентарий обозначила, что не располагает статистикой по Псковскому государственному университету, но не видит кардинальных рисков для доступности образования. «Я думаю, что кардинально ничего такого серьёзного не произойдёт. Может быть, как раз наоборот: сокращение востребованности платного обучения по юриспруденции сподвигнет тех же самых выпускников, гуманитариев, пойти, например, на исторический факультет и стать учителем истории и обществознания. То есть тут варианты могут быть разные», — заключила Елена Даньшова.

Напомним, сокращение платных мест затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как архитектура, психология, экономика, менеджмент, лингвистика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью и другие.