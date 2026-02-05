Эксперт рассказала о праве работодателя сокращать зарплату из-за долгих перекуров

В случае длительного перекура со стороны сотрудника его работодатель может не оплачивать неотработанное время. Об этом 5 февраля сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

Фото: Freepik / автор nensuria

«Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен», — отметила она.

Эксперт напомнила, что Трудовой кодекс РФ предусматривает установленные перерывы для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов. Татьяна Голубева уточнила, что перекуры не относятся к обязательным перерывам. При этом работодатель может полностью запретить курение на рабочем месте либо определить специальные зоны и временные рамки для этого.

Сотрудники, в свою очередь, обязаны соблюдать внутренние правила организации, а систематические и длительные перекуры вне установленного перерыва могут расцениваться как нарушение трудовой дисциплины.

Управляющий партнер кадровой компании Cornestone Владислав Быханов 27 января рассказал, что число компаний, отказывающихся принимать на работу курящих сотрудников, продолжает расти. Он отметил, что работодатели всё чаще рассматривают эту привычку как фактор, снижающий дисциплину, разрушая корпоративную культуру и увеличивая скрытые издержки, пишут «Известия».