Со 102-летним ветераном простились в Плюсском округе

Со 102-летним ветераном Великой Отечественной войны Вениамином Зайцевым простились в Плюсском муниципальном округе 4 февраля, сообщается в Telegram-канале главы округа Натальи Ивановой.

Фото: Наталья Иванова / Telegram

Вениамин Зайцев родился 9 февраля 1928 года в плюсской деревне Должицы. Учился в Должицкой школе. Когда началась Великая Отечественная война, подростком ушёл в партизаны.

«Жизнерадостный и светлый, с неизменной улыбкой и хитроватым прищуром глаз, с юношеским озорством и любовью к жизни, умением ценить всё красивое, особым чувством эстетики - таким запомнился всем нам Вениамин Дмитриевич. Активный участник ежегодных автопробегов и памятных мероприятий в честь Великой Победы», - рассказала Наталья Иванова.

Похоронен на гражданском кладбище в деревне Посолодино.

«Нам вас будет очень не хватать, светлая память!» - заключила глава округа.

