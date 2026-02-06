Из теневой занятости вывели почти миллион россиян

В 2025 году власти легализовали почти 1 млн человек, сообщили в пресс-службе Роструда. Это на 20% больше, чем в 2024-м.

По словам экспертов, порядка 8 млн россиян в настоящее время могут работать нелегально. Оценки разнятся в зависимости от выборки и методологии, отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

В негативном сценарии число нелегальных сотрудников достигает 8–9 млн граждан, оценил он.

При этом у властей стало больше инструментов для наведения порядка — например, сейчас ведется реестр недобросовестных работодателей, заметил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. Но часть граждан соглашается на зарплату в конверте из-за краткосрочной выгоды, недоверия к институтам и нехватки альтернатив на рынке труда, заявил он.

Нелегальная занятость ведет к потерям бюджета, теневой сектор обходится до 10% ВВП ежегодно, уточнила заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина. Однако повышение налогов и отмена льготных страховых взносов для МСП будут осложнять дальнейшее обеление экономики, полагает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева, пишут «Известия».

Уже более 650 компаний попали в реестр недобросовестных работодателей. Для предприятий нахождение в списке означает повышенное внимание проверяющих органов, риск штрафов и потерю доступа к господдержке.