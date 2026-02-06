 
Общество

Из теневой занятости вывели почти миллион россиян

0

В 2025 году власти легализовали почти 1 млн человек, сообщили в пресс-службе Роструда. Это на 20% больше, чем в 2024-м.

По словам экспертов, порядка 8 млн россиян в настоящее время могут работать нелегально. Оценки разнятся в зависимости от выборки и методологии, отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

В негативном сценарии число нелегальных сотрудников достигает 8–9 млн граждан, оценил он.

При этом у властей стало больше инструментов для наведения порядка — например, сейчас ведется реестр недобросовестных работодателей, заметил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. Но часть граждан соглашается на зарплату в конверте из-за краткосрочной выгоды, недоверия к институтам и нехватки альтернатив на рынке труда, заявил он.

Нелегальная занятость ведет к потерям бюджета, теневой сектор обходится до 10% ВВП ежегодно, уточнила заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина. Однако повышение налогов и отмена льготных страховых взносов для МСП будут осложнять дальнейшее обеление экономики, полагает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева, пишут «Известия».

Уже более 650 компаний попали в реестр недобросовестных работодателей. Для предприятий нахождение в списке означает повышенное внимание проверяющих органов, риск штрафов и потерю доступа к господдержке.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026