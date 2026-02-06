 
Женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в 2025 году - аналитики

Женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в РФ в 2025 году — 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50 на 50, сообщает пресс-служба ВТБ.

«ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые в прошлом году попадались на уловки мошенников. Женщины чаще мужчин страдали от их обмана — 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50/50. По данным исследования ВТБ, женщины чаще подвергались атакам мошенников весной, особенно в апреле и мае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средний возраст пострадавших увеличился: в 2025 году он составил 48 лет, год назад данный показатель достигал примерно 40 лет.

Большинство успешных мошеннических операций пришлось на клиентов из густонаселенных регионов. На Москву и Московскую область суммарно приходится 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — более 7%.

В топ-10 регионов по числу инцидентов также вошли Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский АО (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Минимальное число мошеннических случаев (около 1%) приходится на Воронежскую и Тульскую области, пишет РИА Новости.

«Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность... Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников», — отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

