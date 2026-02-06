Профсоюзы СОЦПРОФ выступили в поддержку реформы оплаты труда учителей

Профсоюзы СОЦПРОФ одобрили инициативу по реформированию системы оплаты труда педагогов. Согласно предложению, с 2027 года гарантированный оклад учителей может составить не менее 70 % от общей заработной платы. Об этом сообщил в своём Telegram‑канале председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Он подчеркнул, что предлагаемая реформа — давно назревший и крайне важный шаг к социальной справедливости в сфере образования. По его словам, профсоюзы последовательно выступали против существующей практики, при которой зарплата педагога зависит от воли директора школы, объёма дополнительных часов или субъективных критериев стимулирования.

«Сегодня многие учителя вынуждены работать на износ, набирая переработки, чтобы дотянуть до средней по региону зарплаты, — это приводит к профессиональному выгоранию, оттоку кадров и снижению качества образования наших детей, — отметил Сергей Вострецов. — Переход к модели, где 70 % — это стабильный, фиксированный оклад, а 30 % — реальные стимулы за достижения, позволит людям планировать семейный бюджет, чувствовать уверенность в завтрашнем дне и сосредоточиться на главном — на учениках, а не на выживании».

В рамках реформы запланирован пилотный проект в трёх регионах — Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях. Его задача — не только зафиксировать финансовые показатели, но и выяснить, как изменится повседневная работа учителей: станет ли она спокойнее, вырастет ли престиж профессии и удастся ли сократить неравенство в оплате труда между регионами.

Сергей Вострецов особо подчеркнул: реформа — это не просто изменение системы зарплат, а инвестиция в будущее страны. «От достойной оплаты труда учителя напрямую зависит качество образования подрастающего поколения», — заключил он.