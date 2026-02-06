Профсоюзный дайджест-2025: яркий год Псковского облсовпрофа

Профсоюзы во всех своих действиях находятся в тесном сотрудничестве со всеми уровнями власти и работодателями, чтобы следовать своей главной цели и миссии: защищать права и законные интересы трудящихся. В год 80-летия Великой Победы профсоюзная жизнь, помимо традиционных мероприятий, была также насыщена памятными торжествами. Наиболее яркие события прошедшего года вспомнила Псковская Лента Новостей.

Сотрудничество международное и межрегиональное

Начало года для Псковского областного совета профсоюзов ознаменовалось установлением тесного международного сотрудничества с Республикой Беларусь. Представители профсоюзов из Витебска организовали для участников профсоюзной стратегической сессии экскурсию на ОАО «Витебские ковры». Участников делегации познакомили с историей предприятия. Во время экскурсии делегация посетила выставочный зал ОАО «Витебские ковры». На предприятии почти стопроцентный охват по членам профсоюза, что является показателем эффективной деятельности профсоюзной организации, заметили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

«Мы обменялись опытом работы с коллегами и обсудили работу первичной профсоюзной организации предприятия. Поддержка молодежи, пенсионеров и специалистов проходит на высшем уровне. Это неотъемлемая часть нашей работы» - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Также в феврале Игорь Иванов принял участие в заседании Президиума Дорпрофжел на ОЖД. В ходе мероприятия были подведены итоги сотрудничества с региональными профсоюзами, в их числе Ленинградская Федерация Профсоюзов, профобъединения Карелии, Мурманской, Псковской и Новгородской областей, за 2023-2025 годы в рамках заключенных соглашений.

«Межрегиональное сотрудничество оправдало себя полностью! Это обмен наработками, опытом, совместные мероприятия. Причем сотрудничество на всех уровнях взаимодействия», - прокомментировал итоги заседания Игорь Иванов.

Первые отчетно-выборные конференции

2025 год, в числе прочего, был годом выборным. В течение первой половины года в профильных профсоюзах проходило переизбрание их председателей. Одним из первых и ярких заседаний стала XXIX отчетно-выборная конференция профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Псковской области, которая состоялась 16 апреля в Пскове в Доме профсоюзов.

Комиссии профсоюза отчитались о деятельности объединения за 2021-2025 годы, рассказали о мероприятиях, проведенных за это время, подвели итоги, а также коллегиально приняли планы на следующую «пятилетку», чтобы в торжественной обстановке, вдохновившись воодушевляющими лозунгами, приступить к исполнению намеченного пути.

Заседание торжественно открыли голосованием, на котором председателем псковского профсоюза работников госучреждений избрали Татьяну Победову.

В своем докладе, который открыл отчетную часть конференции, вновь избранная председатель Псковского областного профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяна Победова отмечала, что в течение всего отчетного периода проводилась целенаправленная работа по социальному партнерству и региональным соглашением между организациями.

«Сотрудничество, реализуемое посредством заключаемых соглашений, коллективных договоров, обеспечивает взаимодействие с представителями нанимателя и работодателями. Охват организации Псковской общественной организации профсоюза сотрудников государственных учреждений и общественного обслуживания коллективными договорами на 1 января 2025 года составляет 81%. В июле 2023 года подписано соглашение о сотрудничестве Псковской общественной организации профсоюза сотрудников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Брестской областной организацией Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений. В феврале 2025 года подписали соглашение между Псковским профсоюзом сотрудников государственных учреждений и Витебской организацией профсоюзов государственных учреждений», - отметила тогда Татьяна Победова.

Мир, труд, май и солидарность!

Традиционным и долгожданным праздником для всех членов профсоюзного движения является 1 мая. Праздник Весны и Труда каждый год отмечается в России и странах зарубежья по-разному. Псковский областной совет профсоюзов выбрал для себя путь всеобщей осведомленности о правах трудящихся. Псковичи всех возрастов могли присоединиться к общему празднованию Дня Труда вместе с профсоюзами.

«1 мая для нас и для большинства трудящихся России - это, прежде всего, солидарность. Основные принципы профсоюзного движения: единство, солидарность, справедливость. Это тот день, когда мы вместе в очередной раз можем сплотиться, обсудить какие-то проблемы, обсудить достижения, наметить планы на будущее. Ведь мы все понимаем, что, когда мы вместе, мы движущая сила. Когда мы в одиночку, тогда проблемы решать тяжелее», - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Автопробег традиционно стартовал с Октябрьской площади, от памятника княгине Ольге. В этом году количество желающих присоединиться к мероприятию выросло и составило 17 автомобилей, которые с профсоюзными флагами промчались по утреннему Пскову к стеле 50-летия Красной армии в районе Кресты. Там состоялось возложение цветов и гирлянд в память о воинах, погибших, защищая Родину во времена Великой Отечественной войны.

Как «На-На» в Хилово зажигали

Май также ознаменовался хлебосольным празднованием 160-летия санатория Хилово. Основанная в 1865 году помещиком Петром Балавинским, одна из известнейших профсоюзных здравниц, воды которой брали престижные награды в Европе, визитная карточка Псковской области - санаторий «Хилово» отметил свою 160-летнюю годовщину 22 мая.

В своей приветственной речи председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов отметил, что сотрудники здравницы каждый день, помогая пациентам, оздоравливая людей, совершают настоящее чудо.

«Поздравляю с этим замечательным юбилеем, со 160-летием. Сложно себе представить, что столько лет наша здравница трудится на благо людей, сохраняя и приумножая здоровье. Мне кажется, что вообще всё действительно неслучайно. И даже сегодня особенный день: мы отмечаем юбилей и день святителя Николая Чудотворца. По сути, и вы своим трудом в этой здравнице ежедневно совершаете чудо - сохраняете здоровье. Сколько людей этот санаторий поставил на ноги, благодаря вашему труду, благодаря этой замечательной воде, этой грязи, природным факторам!» - сказал Игорь Иванов.

Квинтэссенцией праздника стало выступление приглашенной группы «На-На». В составе Владимира Политова, Вячеслава Жеребкина и Михаила Игонина популярная группа зажгла сердца присутствующих своей энергичной музыкой. Все желающие могли петь и танцевать вместе с артистами.

Социальное партнерство и конструктивная работа с правительством Псковской области

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В конце мая Игорь Иванов рассказал губернатору Псковской области о развитии профсоюзного движения в регионе.

Глава региона обратил внимание на масштабность профсоюзного движения в Псковской области. «Областной профсоюз насчитывает сотни профсоюзных организаций. У нас достаточно конструктивная работа выстроена между правительством и областным профсоюзом в формате социального партнерства. Реализуется много совместных проектов», — отметил Михаил Ведерников.

Руководитель облсовпрофа особый акцент сделал на развитии системы отдыха и оздоровления. Игорь Иванов рассказал губернатору, что если в 2020 году профсоюзом было выдано около 900 путевок, то в прошлом году предоставлено уже больше 1,8 тысячи. Во многом это стало возможно благодаря модернизации материально-технической базы объектов размещения, которые находятся в собственности облсовпрофа. В качестве наиболее яркого примера Игорь Иванов привел базу отдыха «Алоль», где при грантовой поддержке в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» были установлены современные модульные двухэтажные коттеджи. Он также поделился планами и по дальнейшему обновлению инфраструктуры, расширению номерного фонда.

Также в рамках укрепления социального партнерства в октябре Игорь Иванов провел совместную рабочую встречу с руководителем управления Федеральной почтовой связи (УФПС) Псковской области Ниной Эберман и председателем Псковской областной организации профсоюза работников связи Ольгой Федосеевой.

Участники обсудили взаимодействие в рамках сложившейся системы социального партнёрства. Игорь Иванов отметил большой профсоюзный охват УФПС в регионе, результативность совместной работы по индексации заработных плат сотрудников. Также в ходе встречи стороны обсудили наполнение коллективного договора и ряд совместных культурно-массовых мероприятий, которые запланированы к проведению.

Новая веха псковских профсоюзов. Переизбрание Игоря Иванова на должность председателя Псковского облсовпрофа

Очередная XXVIII отчетно-выборная конференция Псковского областного совета профсоюзов отгремела в Пскове 5 июня. Руководители отчитались о том, чем жил облсовпроф предыдущую пятилетку, каких результатов и побед удалось достичь, а также состоялись выборы председателя Псковского облсовпрофа на следующие пять лет.

Такое масштабное событие в жизни профсоюзов не обошли стороной первые лица Пскова и области. На мероприятии присутствовали депутаты Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, Андрей Маковский; председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь и другие.

Корпус 16 членских профсоюзных организаций представляли 83 делегата.

«Общий процент охвата профсоюзным членством среди работающих, студентов и учащихся составляет 49%. В 2023 году было 47,4%. От общего числа членов профсоюзов среди работающих, студентов и учащихся женщины составляют 45,2%; молодёжь до 35 лет - 52,3%, - подчеркнул Игорь Иванов. - Мы постоянно мониторим и получаем цифры, и на сегодня можно сказать, что мы перешагнули цифру в 50%, тем самым мы являемся законными представителями работающих на территории субъекта. Хотя есть, к чему стремиться, этого мало».

Также в рамках конференции Игоря Иванова переизбрали на пост председателя Псковского областного совета профсоюзов на следующие пять лет. Все 82 делегата поддержали его кандидатуру.

«Все для победы» - профсоюзная помощь на СВО

В течение всего года профсоюзы оказывали посильную помощь бойцам в зоне специальной военной операции. Помощь оказывалась всесторонняя. Так, например, санаторий «Хилово» отправил партию лекарственных препаратов. В апреле профобъединение приобрело и передало необходимые вещи и предметы первой необходимости по заранее согласованному списку, а также профсоюзную минеральную воду «Хиловская».

«Для нас принципиально важно оказывать максимально возможную поддержку нашим землякам и всем военнослужащим, выполняющим свой долг в рамках СВО. Они защищают страну, и наша задача – поддержать их здесь и сейчас, максимально конкретно. Передача именно тех вещей, которые реально нужны бойцам по заявке командиров – это не просто жест солидарности, это практическая помощь, которая может сохранить здоровье, создать чуть больше комфорта в суровых условиях. Профсоюзы Псковской области будут и впредь мобилизовывать свои ресурсы для помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Мы рядом, мы помним, мы поддерживаем», – заявил Игорь Иванов.

Роль профсоюзов в муниципальных выборах

Помимо выборов лидеров отраслевых профсоюзов, в 2025 году состоялись выборы, касающиеся всей Псковской области – в регионе завершился переход на одноуровневую систему управления. Во вновь образованных муниципальных округах избирались окружные депутаты и главы. Профсоюзы стояли на страже и здесь. За прозрачностью выборной кампании следили и члены профсоюзов.

«Уважаемые руководители региональных отделений политических партий, с большой радостью вас приветствую. Мне кажется, это правильное, нужное дело для нас всех. Я представляю профсоюзное движение региона, это порядка 50 тысяч членов профсоюза. Я уже не говорю о членах их семей, которые тоже являются вашими и нашими избирателями. В нашей системе профсоюзов очень большое количество активистов, которые участвуют сами как кандидаты в избирательных кампаниях, и те, кто входит в состав Штаба по наблюдению за выборами. Профсоюзам очень важно, чтобы выборы прошли легитимно, прозрачно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов, чтобы выбор был сделан правильно. В нашей профсоюзной среде есть представители всех политических партий, которые сегодня подписывали соглашения. И нам важно, чтобы их голос был услышан, чтобы выборы прошли на самом высоком и достойном уровне. Я желаю всем вам успехов, а мы будем максимально наблюдать за прозрачностью процесса», - сказал Игорь Иванов.

Профсоюзы и молодежь

Псковский областной совет профсоюзов активно взаимодействует с молодой публикой. В течение всего года для активистов молодежного профсоюзного движения проводились различные мероприятия и организовывались активности.

Так, например, в июне прошел молодежный профсоюзный квест «Узнай профсоюз». Несмотря на сильный ветер и небольшой дождь на территории спортивной школы «Ника» собралось более 50 человек для участия в мероприятии, посвященном Дню молодежи. После соревнований все желающие смогли прокатиться на лодке «Дракон» в компании команды участников квеста Псковской федерации гребли на лодках «Дракон».

А в сентябре состоялся региональный этап конкурса с участием наставников «Молодой профсоюзный лидер 2025».

«Мы видим позитивные результаты по привлечению молодёжи в профсоюзы, по кадровому потенциалу. Мы видим, что те ребята, которые проявляют себя активно в профсоюзных структурах, в тех же самых конкурсах профессионального мастерства, действительно имеют определённый карьерный рост, продвижение и не теряют связь с профсоюзом. Вы достойны участвовать и побеждать. Я в вас верю, профсоюз всегда с вами. Победа в любом случае уже у вас в руках, потому что вы вместе с профсоюзом», - отметил Игорь Иванов.

Псковскому облсовпрофу исполнилось 77 лет

Торжественное мероприятие, посвященное 77-летию со дня образования Псковского областного совета профсоюзов, состоялось 30 октября. В этот день, в 1948 году состоялась первая областная межсоюзная конференция, которая дала старт многолетней истории защитников прав псковских рабочих. В свое время, в управлении Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) находилось огромное имущество, которое (по состоянию на 1987 год) оценивалось более чем в 9 млрд советских рублей.

Профсоюзное движение сквозь века доказывает, что только объединение трудящихся, стремящихся к лучшим условиям труда, к лучшей оплате своего труда, могут добиться многого. Консолидация псковских трудящихся вокруг Псковского облсовпрофа и их целеустремленность в достижении своих целей лучше всего это доказывает.

Высокий уровень ответственности бизнеса в сфере профсоюзного движения на примере фабрики «Славянка»





В декабре Игорь Иванов совместно с председателем профсоюзной организации Валентиной Редькиной провел рабочую встречу с руководителем ЗАО «Швейная фабрика "Славянка"» Еленой Косенковой.



В рамках встречи участники обсудили ситуацию в отрасли, имеющую ряд проблемных моментов, которые необходимо озвучивать, в том числе на федеральном уровне, проговорили вопросы реализации социальных гарантий в рамках коллективного договора на фабрике. Игорь Иванов отдельно поблагодарил Елену Косенкову и весь трудовой коллектив за помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

«Взаимодействие проводится на постоянной основе с поддержкой всех профсоюзных акций. Необходимо отметить, что работа с трудовым коллективом на швейной фабрике "Славянка" — это пример высокого уровня социальной ответственности бизнеса, когда человек, трудовой ресурс ставится во главу угла!» — прокомментировал встречу Игорь Иванов.

Ожидания от 2026 года

В своем новогоднем обращении к жителям Псковской области, Игорь Иванов отметил надежды на наступающий 2026 год: «Желаем, чтобы 2026 год стал годом новых возможностей, вдохновения, удачи и исполнения самых заветных желаний. Чтобы каждый день был наполнен смыслом, а каждый шаг - уверенностью».

Андрей Николаев