 
Общество

Пыталовский суд вынес приговор бывшей начальнице почты, похитившей более 400 тысяч рублей

0

Пыталовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшей начальницы почтовой связи, совершившей два хищения денежных средств из кассы на общую сумму свыше 405 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимая, используя свое служебное положение, летом прошлого года изъяла из кассы и обратила в свою пользу вверенные ей денежные средства в сумме более 180 000 рублей. Осенью 2025 года женщина опять совершила хищение на сумму уже более 225 000 рублей.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение причиненного ущерба по первому преступлению, предусмотренному частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Гражданский иск УФПС Псковской области к подсудимой о взыскании ущерба в размере 225 264,65 рубля удовлетворен в полном объеме.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026