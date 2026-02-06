Пыталовский суд вынес приговор бывшей начальнице почты, похитившей более 400 тысяч рублей

Пыталовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшей начальницы почтовой связи, совершившей два хищения денежных средств из кассы на общую сумму свыше 405 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимая, используя свое служебное положение, летом прошлого года изъяла из кассы и обратила в свою пользу вверенные ей денежные средства в сумме более 180 000 рублей. Осенью 2025 года женщина опять совершила хищение на сумму уже более 225 000 рублей.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение причиненного ущерба по первому преступлению, предусмотренному частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Гражданский иск УФПС Псковской области к подсудимой о взыскании ущерба в размере 225 264,65 рубля удовлетворен в полном объеме.