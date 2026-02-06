Псковичи смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по нацпроекту

Кадровый центр «Работа России» информирует граждан о начале подготовки к набору на бесплатное профессиональное обучение и переобучение в рамках нацпроекта «Кадры» в 2026 году.

Начало занятий запланировано на март. Соискателям, желающим получить новые знания или повысить квалификацию, будет доступно 186 профессий, а для ветеранов специальной военной операции этот перечень дополняется еще 27 профессиями.

«Перечень доступных направлений сформирован с учетом потребностей рынка труда. В список включены как рабочие, так и IT-специальности: автомеханик, водитель, сварщик, оператор станков, повар, пекарь, швея, младшая медицинская сестра, специалист по дизайну интерфейсов, администратор баз данных, специалист по работе с ИИ, программист и многие другие», - отметили в центре.

Для ветеранов СВО дополнительно доступны такие профессии, как бухгалтер, специалист по охране труда, менеджер по IT, разработчик веб-приложений, специалист по большим данным, консультант, диспетчер и другие.

Организация бесплатного профессионального обучения проходит при участии четырех федеральных операторов – Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства, Института развития профессионального образования и ВНИИ труда, который объединил предложения корпоративных центров подготовки.

«Наша задача, чтобы каждый гражданин видел перед собой четкую и перспективную траекторию развития, а бизнес получал специалистов, готовых решать задачи уже завтрашнего дня», — отметила врио директора Кадрового центра «Работа России» Псковской области Наталия Мозговая.

Как принять участие?

Подать заявку на портале «Работа России»; Пройти профориентацию в кадровом центре; Выбрать программу обучения; Заключить трехсторонний договор.

Отметим, в 2025 году по нацпроекту «Кадры» в России прошли переобучение более 119 тысяч россиян, из них 1500 человек в Псковской области.