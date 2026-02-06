 
Общество

Псковичи смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по нацпроекту

0

Кадровый центр «Работа России» информирует граждан о начале подготовки к набору на бесплатное профессиональное обучение и переобучение в рамках нацпроекта «Кадры» в 2026 году. 

Начало занятий запланировано на март. Соискателям, желающим получить новые знания или повысить квалификацию, будет доступно 186 профессий, а для ветеранов специальной военной операции этот перечень дополняется еще 27 профессиями.

«Перечень доступных направлений сформирован с учетом потребностей рынка труда. В список включены как рабочие, так и IT-специальности: автомеханик, водитель, сварщик, оператор станков, повар, пекарь, швея, младшая медицинская сестра, специалист по дизайну интерфейсов, администратор баз данных, специалист по работе с ИИ, программист и многие другие», - отметили в центре.

Для ветеранов СВО дополнительно доступны такие профессии, как бухгалтер, специалист по охране труда, менеджер по IT, разработчик веб-приложений, специалист по большим данным, консультант, диспетчер и другие.

Организация бесплатного профессионального обучения проходит при участии четырех федеральных операторов – Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства, Института развития профессионального образования и ВНИИ труда, который объединил предложения корпоративных центров подготовки.

«Наша задача, чтобы каждый гражданин видел перед собой четкую и перспективную траекторию развития, а бизнес получал специалистов, готовых решать задачи уже завтрашнего дня», — отметила врио директора Кадрового центра «Работа России» Псковской области Наталия Мозговая.

Как принять участие?

  1. Подать заявку на портале «Работа России»;
  2. Пройти профориентацию в кадровом центре;
  3. Выбрать программу обучения;
  4. Заключить трехсторонний договор.

Отметим, в 2025 году по нацпроекту «Кадры» в России прошли переобучение более 119 тысяч россиян, из них 1500 человек в Псковской области. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026