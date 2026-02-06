Псковичи смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по нацпроекту

Кадровый центр «Работа России» информирует граждан о начале подготовки к набору на бесплатное профессиональное обучение и переобучение в рамках нацпроекта «Кадры» в 2026 году.
Начало занятий запланировано на март. Соискателям, желающим получить новые знания или повысить квалификацию, будет доступно 186 профессий, а для ветеранов специальной военной операции этот перечень дополняется еще 27 профессиями.
Для ветеранов СВО дополнительно доступны такие профессии, как бухгалтер, специалист по охране труда, менеджер по IT, разработчик веб-приложений, специалист по большим данным, консультант, диспетчер и другие.
Организация бесплатного профессионального обучения проходит при участии четырех федеральных операторов – Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства, Института развития профессионального образования и ВНИИ труда, который объединил предложения корпоративных центров подготовки.
Как принять участие?
- Подать заявку на портале «Работа России»;
- Пройти профориентацию в кадровом центре;
- Выбрать программу обучения;
- Заключить трехсторонний договор.
Отметим, в 2025 году по нацпроекту «Кадры» в России прошли переобучение более 119 тысяч россиян, из них 1500 человек в Псковской области.