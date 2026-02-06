Порядок получения семейной налоговой выплаты разъяснили псковичам

Не все знают, что для семей с двумя и более детьми доступна налоговая выплата. Подробнее о том, как ее получить, рассказала главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

Фото: Псковский облсовпроф

- Ирина Владимировна, что подразумевает под собой семейная налоговая выплата?

- Семейная налоговая выплата предусмотрена для семей с двумя и более детьми. Правовое основание: федеральный закон от 13 июля 2024 года №179-ФЗ и постановление правительства РФ от 27 декабря 2025 года №2173. Выплата представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Государство пересчитывает сумму НДФЛ, уплаченную за предыдущий год, по ставке 6% и возвращает разницу.

- О каких суммах идет речь?

- Фиксированного размера выплаты не предусмотрено, ее величина индивидуальна и зависит от суммы уплаченного НДФЛ.

- Кто имеет право на получение выплаты?

- Работающие родители (включая усыновителей, опекунов и попечителей). Граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся налоговыми резидентами, лица, уплатившие НДФЛ с доходов, полученных в течение года, предшествующего году обращения за выплатой, а также семьи, среднедушевой доход которых за предыдущий год не превышает 1,5 размера регионального прожиточного минимума.

- Какие есть критерии для назначения выплаты?

- Есть несколько критериев. Имущество семьи должно соответствовать установленным критериям. Также должна отсутствовать задолженность по алиментам. Возраст детей должен быть до 18 лет, либо до 23 лет при условии обучения по очной форме.

- Какие сроки и порядок подачи заявления?

- Заявление на возврат части НДФЛ за 2025 год подается с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или отделения Социального фонда России (СФР).

- Кто осуществляет эти выплаты?

- Оператор выплаты – это Социальный фонд России (СФР). СФР будет осуществлять назначение и перечисление выплаты, используя данные, полученные от Федеральной налоговой службы (ФНС) и других уполномоченных органов.

По материалам Псковского облсовпрофа