 
Общество

Антон Мороз: Работа Росгвардии — это ежедневные подвиги

0

Работа Росгвардии — это ежедневные подвиги, сказал депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз на открытии памятного знака «Погибшим военнослужащим и сотрудникам Росгвардии при исполнении воинского и служебного долга», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Для меня огромная честь открывать этот памятник. Огромная честь, что Росгвардия (региональное управление - ред.) располагается на территории моего округа. Мы знаем, как каждый житель города Пскова уважает и ценит вашу работу. Это, безусловно, ежедневные подвиги, в том числе те, которые вы совершаете в рамках специальной военной операции на благо нашей замечательной Отчизны, Российской Федерации. Те ребята, которые увековечены на памятнике, это настоящие Герои России (погибшие в Северокавказском регионе - ред.), они склонили свои головы на благо нашей Родины. Особая благодарность за помощь в реализации памятника родственникам погибших, которых мы должны холить и лелеять. Мирного неба всем над головой. Победа обязательно будет за нами», - сказал Антон Мороз.

Напомним, чин освящения памятного знака «Погибшим военнослужащим и сотрудникам Росгвардии при исполнении воинского и служебного долга» состоялся в управлении Росгвардии по Псковской области 6 февраля.

Памятник был открыт при содействии Антона Мороза.

Памятный знак — это символ благодарности и вечной памяти героям, отдавшим жизни ради безопасности граждан. Отмечается, что его установка и освящение имеют большое значение для сохранения исторической памяти, воспитания молодёжи на примерах мужества и самоотверженности, укрепления традиции почитания подвига защитников Отечества.

Мероприятие приурочено к 10-летию Росгвардии, которое отмечается в этом году.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026