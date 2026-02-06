Антон Мороз: Работа Росгвардии — это ежедневные подвиги

Работа Росгвардии — это ежедневные подвиги, сказал депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз на открытии памятного знака «Погибшим военнослужащим и сотрудникам Росгвардии при исполнении воинского и служебного долга», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Для меня огромная честь открывать этот памятник. Огромная честь, что Росгвардия (региональное управление - ред.) располагается на территории моего округа. Мы знаем, как каждый житель города Пскова уважает и ценит вашу работу. Это, безусловно, ежедневные подвиги, в том числе те, которые вы совершаете в рамках специальной военной операции на благо нашей замечательной Отчизны, Российской Федерации. Те ребята, которые увековечены на памятнике, это настоящие Герои России (погибшие в Северокавказском регионе - ред.), они склонили свои головы на благо нашей Родины. Особая благодарность за помощь в реализации памятника родственникам погибших, которых мы должны холить и лелеять. Мирного неба всем над головой. Победа обязательно будет за нами», - сказал Антон Мороз.

Напомним, чин освящения памятного знака «Погибшим военнослужащим и сотрудникам Росгвардии при исполнении воинского и служебного долга» состоялся в управлении Росгвардии по Псковской области 6 февраля.

Памятник был открыт при содействии Антона Мороза.

Памятный знак — это символ благодарности и вечной памяти героям, отдавшим жизни ради безопасности граждан. Отмечается, что его установка и освящение имеют большое значение для сохранения исторической памяти, воспитания молодёжи на примерах мужества и самоотверженности, укрепления традиции почитания подвига защитников Отечества.

Мероприятие приурочено к 10-летию Росгвардии, которое отмечается в этом году.