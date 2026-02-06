 
Общество

В Пскове открыли памятный знак погибшим росгвардейцам. ФОТОРЕПОРТАЖ

Чин освящения памятного знака «Погибшим военнослужащим и сотрудникам Росгвардии при исполнении воинского и служебного долга» состоялся в управлении Росгвардии по Псковской области 6 февраля.

В мероприятии приняли участие руководители управления Росгвардии по Псковской области, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, представитель военно‑мемориальной компании Алексей Фалев, личный состав управления, сотрудники правительства Псковской области. Чин освящения провёл настоятель храма Николая Чудотворца иерей отец Павел. В ходе богослужения прозвучали молитвы об упокоении душ погибших военнослужащих и сотрудников и о здравии тех, кто несёт службу сегодня.

Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже Анны Тягуновой. 

