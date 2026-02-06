 
Общество

Очные занятия в новоржевской школе возобновятся с 9 февраля

0

Образовательный процесс в Новоржевской средней образовательной школе и детском саду «Светлячок» возобновят с 9 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Новоржевского муниципального округа.

Фото: Администрация Новоржевского округа

«Внимание! К сведению родителей (законных представителей) и обучающихся, образовательный процесс в Новоржевской средней образовательной школе и детском саду "Светлячок" с 9 февраля продолжается в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Напомним, в Новоржевской средней школе и детском саду «Светлячок» проводились восстановительные работы по водоснабжению. В связи с этим школа уходила на «дистанционку» с 2 февраля, а для воспитанников детсада «Светлячок» организовали работу дежурной группы на базе детского сада «Ленок».

