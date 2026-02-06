 
Общество

Социальные пенсии россиян проиндексируют с 1 апреля

0

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%», — рассказал министр.

По его словам, это позволит повысить выплаты почти 4,3 миллиона человек, из которых около 3,6 миллиона — получатели социальных пенсий и около 700 тысяч — государственного обеспечения.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что размер индексации ежегодно утверждает правительство с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

С 1 февраля в России проиндексировали более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций. Размер маткапитала на первого ребенка вырос почти до 730 тысяч рублей. При рождении второго семья дополнительно получает около 234 тысяч. Если родители не забирали материнский капитал на первого ребенка, то на второго он составляет 963 тысячи рублей, пишет РИА Новости

Пособие при рождении ребенка выросло до 28,5 тысячи рублей, порядка 76,5 тысячи составили ежемесячные выплаты Героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

Наряду с этим проиндексировали выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком и безработице.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026