Социальные пенсии россиян проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%», — рассказал министр.

По его словам, это позволит повысить выплаты почти 4,3 миллиона человек, из которых около 3,6 миллиона — получатели социальных пенсий и около 700 тысяч — государственного обеспечения.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что размер индексации ежегодно утверждает правительство с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

С 1 февраля в России проиндексировали более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций. Размер маткапитала на первого ребенка вырос почти до 730 тысяч рублей. При рождении второго семья дополнительно получает около 234 тысяч. Если родители не забирали материнский капитал на первого ребенка, то на второго он составляет 963 тысячи рублей, пишет РИА Новости.

Пособие при рождении ребенка выросло до 28,5 тысячи рублей, порядка 76,5 тысячи составили ежемесячные выплаты Героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

Наряду с этим проиндексировали выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком и безработице.