 
Общество

Псковские полицейские рассказали школьникам, как не стать жертвой мошенников

0

Сотрудники УМВД России по городу Пскову провели профилактические беседы в ряде учебных заведений областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Эти встречи были во многом связаны с появлением новых видов преступлений в сфере ИТТ, в том числе касающихся дропперства, то есть мошеннических схем, когда банковская карта или счёт гражданина используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денежных средств. Полицейские разъясняли суть этих мошеннических проявлений, говорили о правовых последствиях участия в них.

Старшеклассники получили рекомендации гостей не только о том, как не пострадать от подобных преступных посягательств, но и настоятельный совет никогда не пытаться заработать «легкие» деньги противозаконным путем. 

Шла речь и о способах манипулирования, которые нечистые на руку лица используют в отношении доверчивых людей. Они приводили примеры участившихся случаев уничтожения и повреждения чужого имущества, совершенных по указанию телефонных мошенников, воздействующих на граждан посредством шантажа, угроз, либо введения в заблуждение.

Не остались без внимания и преступления, связанные с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ, сроки отбывания наказания за которые предусмотрены законом очень значительные.

Обсуждались вопросы противодействия экстремизму и терроризму, разъяснялись негативные последствия участия в подростковых группах антиобщественной направленности.

Целью этих мероприятий стало повышение правовой грамотности несовершеннолетних, формирование ответственного отношения к своему будущему.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026