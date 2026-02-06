Псковские полицейские рассказали школьникам, как не стать жертвой мошенников

Сотрудники УМВД России по городу Пскову провели профилактические беседы в ряде учебных заведений областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Эти встречи были во многом связаны с появлением новых видов преступлений в сфере ИТТ, в том числе касающихся дропперства, то есть мошеннических схем, когда банковская карта или счёт гражданина используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денежных средств. Полицейские разъясняли суть этих мошеннических проявлений, говорили о правовых последствиях участия в них.

Старшеклассники получили рекомендации гостей не только о том, как не пострадать от подобных преступных посягательств, но и настоятельный совет никогда не пытаться заработать «легкие» деньги противозаконным путем.

Шла речь и о способах манипулирования, которые нечистые на руку лица используют в отношении доверчивых людей. Они приводили примеры участившихся случаев уничтожения и повреждения чужого имущества, совершенных по указанию телефонных мошенников, воздействующих на граждан посредством шантажа, угроз, либо введения в заблуждение.

Не остались без внимания и преступления, связанные с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ, сроки отбывания наказания за которые предусмотрены законом очень значительные.

Обсуждались вопросы противодействия экстремизму и терроризму, разъяснялись негативные последствия участия в подростковых группах антиобщественной направленности.

Целью этих мероприятий стало повышение правовой грамотности несовершеннолетних, формирование ответственного отношения к своему будущему.