 
Общество

Минпромторг: доля отечественных лекарств на рынке РФ превышает 63%

0

Общая доля российских лекарств на внутреннем рынке страны в натуральном выражении превышает 63%, а в госзакупках достигает 80%, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«Общая доля отечественных лекарств на внутреннем рынке в натуральном выражении превышает 63%, а в госзакупках достигает 80%. В социально значимых категориях лекарственных средств достигнута высокая степень локального производства, в частности, в государственных закупках отечественными лекарственными препаратами закрыто более 90% потребности в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза, а также свыше 80% - по вакцинам», - отмечается в сообщении.

В Минпромторге добавили, что по полному циклу в России производятся вакцины против 11 из 12 инфекций национального календаря прививок. Кроме того, развивается активно и производственная база. Так, в 2025 году введено в эксплуатацию 5 новых производств и участков, пишет РИА Новости.

«Особое внимание уделяется организации выпуска препаратов перечня ЖНВЛП - в настоящее время отечественная промышленность имеет возможность выпускать 80% всех наименований со стадии готовой лекарственной формы или по полному циклу производства», - добавили в министерстве.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026