Сторонние службы доставки еды или позвонить и заказать?

Каждый из нас, лежа дома в выходной, хоть раз да заказывал что-то вкусненькое из ресторана. Иногда и вечером после трудного рабочего дня проще заказать готовую еду, пока добираешься с работы до дома. Что выбрать в таком случае: сервисы доставки или напрямую из ресторана?

Разберем разницу. Общие сервисы доставки удобны тогда, когда не можешь определиться, где заказать, но зачастую они предлагают неполное меню, и это главный минус.

У нас отличная новость для жителей Пскова! В городе запущено новое приложение доставки, объединившее сразу несколько ресторанов в одном удобном сервисе. Теперь пользователи могут заказывать блюда из любимых заведений без лишних шагов — через единое приложение или сайт.

Сервис предлагает простой и понятный интерфейс: выбрать ресторан, собрать заказ и оформить доставку можно всего за пару минут. 

Особое внимание уделено программе лояльности. При регистрации новые пользователи получают бонусы, что делает доставку не только удобной, но и выгодной.

Приложение уже доступно для скачивания, оформить заказ также можно через официальный сайт сервиса: про-еду.com 

