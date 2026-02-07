Заключительный этап олимпиады «Звезда» по дисциплине «Авиа и РКТ» стартует в Пскове

Заключительный этап многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» среди школьников по дисциплине «Авиационная и ракетно-космическая техника» стартует в Пскове на базе ПсковГУ сегодня, 7 февраля.

Фото из ТГ-канала куратора Псковского регионального отделения СоюзМаш, депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского

Олимпиада «Звезда» направлена на развитие и стимулирование интереса у обучающихся 7-11 класса к научно-исследовательской деятельности, на их раннюю профессиональную ориентацию и развитие интереса к будущей профессии.

В регионе олимпиаду «Звезда» проводит отделение Союза машиностроителей России вместе с ПсковГУ, при поддержке «Единой России» (в рамках работы по поддержке и развитию системы образования, профориентации в рамках «Народной программы»).

Добавим, в 2025-2026 учебном году 424 школьника из Псковской области вышли в заключительный тур многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Он стартовал 8 января с дисциплины «История». Очное написание олимпиады завершится 28 марта. Задания по ряду дисциплин можно выполнить онлайн – с 1 февраля по 1 марта.

В этом учебном году на Псковщине в отборочном туре «Звезды» участвовало рекордное количество школьников – 1200. Написали ребята из Пскова, Великих Лук, Невеля, Себежа, Опочки и Локни.