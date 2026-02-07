Врач объяснила, какие упражнения нужны для продления активной жизни

Продлить активную жизнь и сохранить здоровье помогут интенсивная ходьба, а также ежедневные упражнения - разминка, растяжка и силовые, которые могут занимать всего 15-20 минут в день, рассказал ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» и союза «Здоровье здоровых», врач Андрей Мартюшев-Поклад.

«Нам в основном нужны три вида физической активности, они несут разные сигналы телу и по-своему важны. Первый - это ритмичные низкоинтенсивные движения, самый простой пример - это ходьба», - сказал Мартюшев-Поклад.

Такие упражнения нужны для равновесия нервной системы и легкой тренировки сердечно-сосудистой системы. Особенно полезна ходьба в среднем или быстром темпе, уделять ей стоит 30-40 минут в день. При правильной технике ходьбы в работу включаются десятки разных мышц, а отдельную пользу принесет прогулка после еды (контролирует уровень сахара в крови), а также вечером (улучшает сон), объяснил врач.

«Второй вид движений, особенно важный для продления активной жизни, - это силовые упражнения. Слово "силовые" означает, что во время них происходит явное утомление мышц», - подчеркнул Мартюшев-Поклад.

По словам врача, такие упражнения запускают множество гормональных сигналов в организме, которые способствуют сохранению общей активности человека. Если силовые делаются не «до отказа», то ими можно заниматься ежедневно, а при интенсивном темпе нужно давать мышцам восстановиться один-два дня.

Еще один необходимый вид активности - упражнения на гибкость и подвижность суставов. Например, их много в йоге, суставных гимнастиках, а также в комплексах для подвижности позвоночника, пишет РИА Новости.

«Такой комплект упражнений нам нужен ежедневно, он занимает (в дополнение к ходьбе) не так уж много времени - всего 15-20 минут в день. Вот самый простой рецепт упражнений для сохранения здоровья: утром - 10 минут разминка плюс легкие силовые упражнения; в течение дня - активная ходьба минимум 30 минут и короткие 2-3-минутные перерывы в работе на серию приседаний или силовых упражнений для спины; вечером - 5-10 минут упражнения на растяжку и гибкость», - заключил врач.