Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть лук

Лук противопоказан при гипертонии, астме, гепатите и циррозе, а также при аритмии, сообщила врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

«Лук противопоказан при гипертонии, так как повышает давление, астме, болезнях печени - гепатите и циррозе - и болезни сердца - аритмии», - рассказала Чистик.

Врач добавила, что рекомендуется ограничить употребление лука при гастрите, рефлюксе, синдроме раздражённого кишечника и болезнях почек и сердца, пишет РИА Новости

