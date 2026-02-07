За пять дней в Пскове выявили 25 незаконно размещенных вывесок

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных с 2 по 6 февраля, в Пскове выявили 25 самовольно размещенных информационных конструкций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе контрольного управления городской администрации.

Фотографии: контрольное управление администрации Пскова

Рекламные конструкции выявили на улицах Ижорского Батальона, Новоселов, Труда, Яна Райниса, Текстильной, Леона Поземского и на Октябрьском проспекте. Владельцам выданы предупреждения.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы «Службой благоустройства города» на основании постановлений администрации Пскова.