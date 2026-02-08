Международный день пиццы уже завтра!

Благодаря особой культуре приготовления пиццы, основанной на традициях и мастерстве, этот кулинарный феномен был включен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2017 году.

9 февраля было выбрано для празднования Международного дня пиццы не случайно. Именно в этот день итальянцы устраивают фестиваль, где собираются лучшие пиццайоло, чтобы блеснуть своими кулинарными навыками.

И именно в этот день, завтра, при заказе двух пицц в семейном кафе «Соль» через приложение доставки PRO-ЕДУ пицца Пепперони в подарок!

Семейное кафе «Соль» - мы добавляем вкус жизни!

Семейное кафе «СОЛЬ»: Балтийская, 7, ЖК «Спортивный квартал», 8-900-999-39-39

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075, Erid: 2SDnjevC2HW