Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами

Мошенники в феврале могут предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Описание схемы: в соцсетях рекламируется бот или приложение: «Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале». После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули», — предупредили эксперты.

Также злоумышленники могут действовать через бот в Telegram.

«Он запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты якобы для «проверки права на февральскую индексацию». После ввода данных происходит списание средств или их хищение с помощью социальной инженерии», — уточнили в «Мошеловке».

Целевая группа такой мошеннической схемы — пенсионеры, получатели социальных выплат и пособий. Она актуальна для февраля из-за традиционной индексации социальных выплат, которая создает информационный повод и ажиотаж.

В «Мошеловке» посоветовали проверять информацию о выплатах через портал «Госуслуг», сайт СФР или в отделениях Социального фонда и никогда не вводить личные данные в сомнительных чат-ботах и сервисах. Если же подозрительное приложение все-таки было установлено, нужно незамедлительно его удалить и проверить устройство антивирусом, пишет РИА Новости.

