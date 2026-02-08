Семья Александровых из Псковской области вышла в финал конкурса «Это у нас семейное»

Победителями полуфинала Северо-Западного федерального округа конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в северной столице стали 53 семейные команды из 11 регионов СЗФО, в том числе семья из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор Президентской платформы, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Фото: Организаторы конкурса «Россия – страна возможностей»

Он отметил, что участники с успехом выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий. Теперь они смогут побороться за главные призы конкурса – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» в Санкт-Петербурге продолжался 4 дня, в очном мероприятии принимали участие 272 семейные команды из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

«Только что в Санкт-Петербурге завершился масштабный и очень душевный полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для участников Северо-Запада. На одной площадке собрались 1418 человек, которые справились с творческими, спортивными и интеллектуальными заданиями, но самое главное – прошли испытание на сплоченность. Возникло ощущение одного большого праздника, где каждый чувствовал себя частью большой семьи. Для нас особенно ценно, что сами участники говорили: главное — не победа, а возможность вместе, всей семьей, сделать большое и важное дело, заложить новую традицию. В круговороте будней мы часто откладываем такое простое, но бесценное время с близкими. Этот конкурс стал ярким напоминанием о том, что семья — наша самая надежная опора и главная ценность. От всего сердца поздравляю победителей полуфинала – 53 семьи. До встречи в финале, который состоится в День семьи, любви и верности», – отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия – страна возможностей"», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Победителем полуфинала стала в том числе семья Александровых из города Великие Луки. Теперь они отправятся на финал конкурса «Это у нас семейное», который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года в Москве, а после него смогут отправиться в семейные путешествия по России.

В семейной команде Александровых 12 участников – мама Татьяна, папа Максим, сын Егор и дочь Софья, сразу три бабушки: Людмила Рудольфовна, Наталья Ивановна, Ольга Юрьевна, дедушка Александр Михайлович. Также в составе команды семья брата Максима: папа Антон, мама Екатерина, их дети Варвара и Иван.

«Мы видим, как много семей достойны победы! Мы особенно сплотились на дистанционном этапе – так много видео, фотографий осталось, это наш настоящий архив! Конкурс подтолкнул к волонтерству, мы стали регулярно заниматься помощью. Мы редко путешествуем всей большой семьей, теперь мечтаем, что поедем открывать красивые места нашей страны! Особенно этого ждет старшее поколение нашей семьи! Мы посвящаем победу в полуфинале нашему дедушке, которому прямо сегодня исполнилось 70 лет!» – отмечают Александровы.