Полиция Пскова проводит проверку по факту повреждения памятника солдату Первой мировой войны

Проверку по факту повреждения памятника солдату Первой мировой войны на набережной реки Великой проводят сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД.

В настоящее время действия полицейских направлены на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято решение в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Напомним, очередной акт вандализма зафиксировали накануне. У памятника обломали штык.