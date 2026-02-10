Итоги 2025 года в сельском хозяйстве: как развивался частный агросегмент в СЗФО

В 2025 году в Северо-Западном федеральном округе вырос спрос на услуги, связанные с частным сельским хозяйством и подготовкой земельных участков к агропроизводству. Эксперты Авито Услуг проанализировали динамику спроса на сельскохозяйственные услуги за январь–декабрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Садово-огородные работы

По данным Авито Услуг, среди услуг по уходу за территорией и растениями в Северо-Западном федеральном округе наибольший рост показало мульчирование — спрос увеличился на 45% год к году. Эта технология помогает сохранять влагу в почве и повышать эффективность выращивания культур. Интерес к покосу камыша вырос на 41% — такие работы востребованы на переувлажненных участках и вблизи водоемов.

Кронирование деревьев стало востребованнее на 17%. Эти работы позволяют оптимизировать освещенность участков, снижать риски повреждений от ветра и формировать защитные зоны для посадок.

Земляные работы

В 2025 году в Северо-Западном федеральном округе вырос спрос на услуги, связанные с подготовкой и модернизацией земельных участков под сельскохозяйственные задачи. Так, интерес к укреплению склонов увеличился на 40% — такие работы позволяют предотвратить эрозию почвы и повысить устойчивость участков к сезонным нагрузкам.

Дискование почвы искали на 49% чаще, чем годом ранее. Эта услуга остается ключевым этапом подготовки земли к посевным работам.

Доставка карьерного песка стала востребованнее на 19%, чернозема — на 2%. Материалы активно используются при формировании плодородного слоя, дренажных систем и подготовке оснований под хозяйственные постройки.

«Для многих владельцев участков земля становится полноценным активом и частью частного сельскохозяйственного производства. Поэтому растет спрос не только на уход за растениями, но и на системные работы по улучшению качества почвы и рельефа. В 2025 году в Северо-Западном федеральном округе интерес к мелиорации вырос на 90%, а к дренажным работам — на 22%», — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

Рост интереса к сельскохозяйственным работам и услугам со стороны частных владельцев участков напрямую отражается и на рынке труда, формируя дополнительный спрос на специалистов в этой сфере.

По данным Авито Работы, в 2025 году количество вакансий в сельском хозяйстве увеличилось на 18% год к году. В среднем работодатели предлагали соискателям 71 681 руб/мес (+17% за год).

Уровень средних зарплатных предложений в сельском хозяйстве формируется с учётом отраслевой специфики. На предлагаемый доход влияют сезонность работ, регион занятости, формат работы, а также требования к опыту и навыкам, включая умение работать с техникой и специализированным оборудованием. В ряде профессий итоговый доход может зависеть от объёма выполненных работ и производственных показателей. При расчете средних зарплатных предложений эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет.

Наиболее заметную динамику по числу вакансий в сельском хозяйстве в 2025 году показали профессии, связанные с базовыми производственными процессами. Лидером по росту спроса стали сельскохозяйственные рабочие — количество вакансий по этой позиции увеличилось на 101%, при средней предлагаемой заработной плате 77 298 руб/мес. Существенный рост также зафиксирован по вакансиям садовников и работников теплиц — на 55% и 46% соответственно, при средних зарплатных предложениях 62 729 и 70 358 руб./мес.

Сборщики урожая стали самой высокооплачиваемой профессией в сельском хозяйстве в 2025 году — средняя предлагаемая заработная плата по этой позиции составила 127 493 руб/мес. Эти специалисты обеспечивают ключевые этапы сельскохозяйственного производства, от которых напрямую зависят сроки и объемы сбора продукции, а также эффективность работы хозяйств в сезон. В топ-3 рейтинга вошли также помощники по хозяйству и сельскохозяйственные рабочие, которым предлагали в среднем 80 857 руб/мес и 77 298 руб/мес соответственно.