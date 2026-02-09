 
Общество

Александр Козловский: Работа «Почты России» — это прежде всего вопрос качества жизни людей

Работа «Почты России» — это прежде всего вопрос качества жизни людей, особенно в сельских территориях. Для многих почтовое отделение — единственное место, где можно получить пенсию, посылку, оформить необходимые услуги, просто пообщаться, такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Именно поэтому обращения по работе почты остаются одним из самых частых наказов от жителей сёл и малых населённых пунктов. Люди справедливо ждут, что почта будет работать стабильно.В ближайшие месяцы мы выходим на финишный этап подготовки законодательных решений, направленных на решение накопившихся проблем с почтовыми отделениями. В этом вопросе нужен системный подход и поддержка на федеральном уровне», - сказал Александр Козловский.

При этом в нашем регионе работают сильные команды — и в управлении, и на местах, заверил депутат.

«Почтальоны и сотрудники отделений делают всё возможное, часто в непростых условиях. Наша задача — защитить этих людей, создать условия для достойной работы и сделать так, чтобы "Почта России" действительно служила людям, где бы они ни жили», - подытожил председатель.

