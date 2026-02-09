Несколько автолюбителей выезжали на лед в Псковском округе и понесли наказание

Работа по профилактике гибели людей на водоёмах Псковского округа идет в плановом порядке, сообщила глава округа Наталья федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Напомню, с наступлением устойчивой зимней погоды, руководствуясь объективными показателями толщины ледового покрова, запрет выхода на лёд в Псковском муниципальном округе был отменен 16 января. Вместе с тем, выезд на лёд водоёмов (вне специально оборудованных ледовых переправ) запрещен и является потенциально опасным», - сказала Наталья Федорова.

В минувшие выходные представители администрации Псковского муниципального округа совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области, государственного технического надзора регионального министерства сельского хозяйства, отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Псковской области провели рейды на льду Псковского озера. Выявлены несколько автолюбителей, которые выехали на лед на транспортных средствах, на нарушителей составлены административные протоколы.

«С любителями зимней рыбалки проведены профилактические беседы, выданы памятки. На территории Псковского муниципального округа подобные межведомственные рейды будут продолжены. Уважаемые рыбаки-любители! Нарушение запрета выезда на лёд влечёт опасность для вашего здоровья и жизни! Не рискуйте, соблюдайте правила безопасности, и пусть зимняя рыбалка приносит только удовольствие!» - заключила глава.