Прокуратура Великих Лук наказала управляющие компании за наледи на крышах

В январе 2026 года прокуратура города Великие Луки провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства управляющими организациями. Надзорный орган оценивал, как в зимний период содержатся крыши и дворовые территории многоквартирных домов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, выявлены нарушения.

Установлено, что управляющие организации не всегда своевременно проводят работы по очистке крыш многоквартирных домов от наледи, а также дворовых территорий - от снежных заносов.

По выявленным нарушениям законодательства в адрес руководителей управляющих организаций внесены представления, которые были рассмотрены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.