«Кузница»: Борьба за жизнь. Как уменьшить число абортов?

Сегодня у нас демографическая тема. Она всегда сложная, многоаспектная. Известно, что демография – это не только про «как заставить рожать больше», «чем помочь, чтобы рожали больше», но и про то, как уменьшить число прерываний беременности. Тема сокращения числа абортов и даже их полного запрета громко звучит вот уже последние пару-тройку лет. На государственном и региональном уровне принимаются программы, приказы, дорожные карты. В Псковской области такая была принята в июне 2024 года. Она называется «Мама, я жду тебя». Пописаны четкие показатели до 2030 года. В их числе — увеличить долю женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности по желанию после проведения доабортного консультирования — 30% в 2030 году. А врачам за отговаривание от аборта даже собирались доплачивать. За семь лет на эту программу планируют потратить 69 млн рублей.

Но звучат и другие данные: за минувший год программа создания женских консультаций в районах области оказалась невыполненной или, как минимум, столкнулась с серьезными проблемами. Как вы понимаете, один вопрос тесно связан с другим. Как в целом у нас реализуется программа профилактики абортов? Для Псковской области, где демография имеет негативные тенденции фактически с периода Великой Отечественной войны, эта тема очень насущна.

Сегодня в нашей программе два гостя: начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Псковской области Мария Савдонс и медицинский психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдуллаева.

