Фламмулина нитевидная – страшная болезнь или еда?

Фламмулина нитевидная (лат. Flammulina filiformis) или эноки — вид сапрофитных грибов, используемых в пищу. В культивируемых формах плодовые тела выращивают в полной темноте, благодаря чему они приобретают чисто белый цвет.

Эноки также называют зимними опятами — это традиционный ингредиент восточноазиатской кухни. В японской и китайской кухне его добавляют в супы, горячие кастрюли (набэ), салаты и тушёные блюда, ценя за нежную хрустящую консистенцию и лёгкий вкус. Благодаря отсутствию выраженного вкуса эноки хорошо сочетается с другими продуктами (морепродуктами, мясом, овощами) и придаёт блюдам эстетический вид и хрустящую текстуру.

Эноки популярны среди сторонников здорового питания. В культурах Азии эноки часто связывают с символами здоровья и долголетия, а порой используют и в традиционной медицине как общеукрепляющее средство.

