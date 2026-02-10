За прошлую неделю в Псковской области выявили более 5 тысяч случаев ОРВИ

С 2 по 8 февраля зарегистрировано 5054 случая ОРВИ, что на 2,1% выше уровня предыдущей недели, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 60,8%. В городе Пскове зарегистрировано 1895 случаев ОРВИ, или 37,5% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 74 человека с симптомами ОРВИ, что на 23 случая больше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Зарегистрировано 25 случаев гриппа, в том числе 15 – у детей.

Напомним, в целях предотвращения распространения ОРВИ в Псковской области закрыты 69 классов в 32 школах.