«Деловая Россия» и псковский «Кванториум» продлили стратегическое партнерство

Псковское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия» объявляет о продлении стратегического партнерства с детским технопарком «Кванториум Псков». Старт новой совместной программы приурочен ко Дню российской науки — празднику, который символизирует мощь человеческого ума и прогресса, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении «Деловой России».

Изображение: региональное отделение «Деловой России» 

«Бизнес понимает: традиции — это фундамент, на котором строится завтрашний день. Те ребята, которые сегодня проектируют роботов и пишут код в квантумах, завтра станут лидерами, меняющими экономику региона и обеспечивающими технологический суверенитет страны», - подчеркнули в отделении «Деловой России».

В рамках партнерского соглашения на текущий год запланирована масштабная программа поддержки научно-технического творчества молодежи:

  • чемпионатное движение «Профессионалы» — поддержка высоких стандартов мастерства и выявление лучших молодых специалистов.
  • гонка дронов — зрелищные соревнования, объединяющие спорт, азарт и передовые беспилотные технологии.
  • межрегиональный «Медиахакатон» — состязание креативных команд за создание качественного цифрового контента.

Бизнес не может существовать в отрыве от общества, заметили в отделении «Деловой России», поэтому важной частью партнерства станет проведение благотворительного бесплатного мастер-класса для детей, приуроченного к праздничной дате.

«Успех предпринимательства измеряется не только финансовыми показателями, но и реальной пользой, которую мы приносим обществу. "Деловая Россия" поддерживает таланты и инвестирует в мечты, создавая будущее вместе с юными исследователями», — отмечает председатель псковского отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников.

«Деловая Россия» продолжает следовать своему принципу: поддерживать таланты и инвестировать в мечты, доказывая, что бизнес и наука — это единая команда, работающая на результат, заключили в отделении. 

Пресс-портреты

Мельников Дмитрий Павлович

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

