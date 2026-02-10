«Деловая Россия» и псковский «Кванториум» продлили стратегическое партнерство

Псковское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия» объявляет о продлении стратегического партнерства с детским технопарком «Кванториум Псков». Старт новой совместной программы приурочен ко Дню российской науки — празднику, который символизирует мощь человеческого ума и прогресса, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении «Деловой России».
Изображение: региональное отделение «Деловой России»
В рамках партнерского соглашения на текущий год запланирована масштабная программа поддержки научно-технического творчества молодежи:
- чемпионатное движение «Профессионалы» — поддержка высоких стандартов мастерства и выявление лучших молодых специалистов.
- гонка дронов — зрелищные соревнования, объединяющие спорт, азарт и передовые беспилотные технологии.
- межрегиональный «Медиахакатон» — состязание креативных команд за создание качественного цифрового контента.
Бизнес не может существовать в отрыве от общества, заметили в отделении «Деловой России», поэтому важной частью партнерства станет проведение благотворительного бесплатного мастер-класса для детей, приуроченного к праздничной дате.
«Деловая Россия» продолжает следовать своему принципу: поддерживать таланты и инвестировать в мечты, доказывая, что бизнес и наука — это единая команда, работающая на результат, заключили в отделении.
