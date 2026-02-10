Общая молитва прошла на могиле поэта Александра Пушкина в день его памяти 10 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Михайловское».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В 14.45 жители и гости Пушкиногорья собрались для участия в общей молитве. Литию отслужили игумен Святогорского монастыря отец Василий (Бурков) с братией. Гражданскую панихиду открыли директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич и глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова.

«Некрополь Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре – место, где почти никогда не бывает безлюдно. Люди идут поклониться памяти поэта, часто читают здесь его и свои стихи. По-особому пушкинское слово звучит в этот скорбный памятный день. По традиции 10 февраля почётная миссия сказать своё слово у могилы Пушкина даруется молодому поколению», - поделились в «Михайловском».

Сегодня на могиле поэта пушкинские произведения и авторские стихи звучали в исполнении псковских лицеистов – победителей творческого конкурса «Свирель»: Веселовой Екатерины, Костина Ильи, Михайлова Фёдора, Щёлокова Александра и Москаленко Полины.

Ранее духовенство Великолукской епархии во главе с епископом Великолукским и Невельским Варнавой почтило память поэта.

Напомним, сегодня, 10 февраля, Россия и весь русскоязычный мир вспоминают поэта Александра Пушкина. По случаю 189-й годовщины со дня его смерти мемориальные события проводят в музеях, в библиотеках, культурных центрах.