Общая молитва прошла на могиле поэта Александра Пушкина в день его памяти 10 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Михайловское».
Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»
В 14.45 жители и гости Пушкиногорья собрались для участия в общей молитве. Литию отслужили игумен Святогорского монастыря отец Василий (Бурков) с братией. Гражданскую панихиду открыли директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич и глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова.
Сегодня на могиле поэта пушкинские произведения и авторские стихи звучали в исполнении псковских лицеистов – победителей творческого конкурса «Свирель»: Веселовой Екатерины, Костина Ильи, Михайлова Фёдора, Щёлокова Александра и Москаленко Полины.
Ранее духовенство Великолукской епархии во главе с епископом Великолукским и Невельским Варнавой почтило память поэта.
Напомним, сегодня, 10 февраля, Россия и весь русскоязычный мир вспоминают поэта Александра Пушкина. По случаю 189-й годовщины со дня его смерти мемориальные события проводят в музеях, в библиотеках, культурных центрах.