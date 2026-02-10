Победитель проекта «Мир возможностей» провел урок по финансовой грамотности в Великих Луках

Урок по финансовой безопасности для старшего поколения прошел в Великих Луках. Его проводил ученик 9 класса школы №5 Даниил Быстрицкий, сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александр Козловский.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

Даниил в 2025 году стал единственным победителем от региона во всероссийской акции партийного проекта «Единой России» «Мир возможностей» по теме «Финансовая безопасность в цифровом мире» и получил путёвку в «Артек». А сегодня делился знаниями со старшими представителями партии.

«Тема финансовой грамотности сегодня крайне актуальна, и уверен, что занятие оказалось полезным для всех участников. Даниил объяснял доступно и понятно, отвечал на вопросы, а куратор правозащитного центра "Земляки" Юлия Третьякова поддерживала разговор, помогала старшему поколению разбираться в сложных ситуациях. Приятно видеть, как юные люди стараются сделать жизнь других немного проще и понятнее. Даниил — именно такой пример!» - написал Александр Козловский.

Урок по финансовой безопасности состоялся при участии куратора правозащитного центра «Единой России» «Земляки» Юлии Третьяковой.