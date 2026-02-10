 
Общество

С днем рождения поздравили трех ветеранов-новоржевцев

Трех ветеранов и тружениц тыла Новоржевского муниципального округа поздравили с днем рождения, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«В эти первые февральские дни лично от себя и от лица губернатора Псковской области М.Ю.Ведерникова поздравила с днями рождения ветеранов, тружениц тыла: Жукову Нину Александровну - 90 лет, Миронову Марию Яковлевну - 95 лет, Ефимову Веру Павловну - 98 лет. В глазах этих милых женщин, убеленных сединой, отражается столько тепла, мудрости и жизненного опыта», - отметила Любовь Трифонова.

Она подчеркнула, что их труд и доброта вызывают искреннее уважение и благодарность.

«Желаю вам, уважаемые Нина Александровна, Мария Яковлевна, Вера Павловна, крепкого здоровья, неиссякаемой веры в собственные силы, уюта и заботы со стороны родных и близких. Пусть в вашей жизни всегда будет свет и любовь, а каждый день приносит радость и спокойствие», - подытожила глава округа.

