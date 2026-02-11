 
Общество

15% соискателей в Пскове считают, что работу следует менять как можно реже — опрос

0

Перерыв в трудовом стаже более 1 года без уважительных причин — повод для сомнений для 4 из 10 рекрутеров. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу пороса, в котором приняли участие представители компаний и  экономически активные граждане.

41% опрошенных с подозрением относятся к соискателям, переходящим с места на место чаще, чем раз в полгода, еще 33% — чаще, чем раз в год.

42% представителей работодателей ответили: более года перерыва в работе без уважительных причин заставит эйчара сомневаться в компетентности специалиста.

Частота смены мест работы не является определяющим фактором в найме для каждого десятого рекрутера. На перерывы в трудовом стаже не обращает внимание каждый третий работодатель.

Большинство представителей экономически активного населения считает, что менять работу следует так часто, как того требуют обстоятельства (55% голосов опрошенных). 15% советуют переходить с места на место как можно реже. 11% считают, что нужно менять работодателей примерно раз в 5 лет.

Среди представителей поколения Z больше всего тех, кто уверен, что увольняться следует по обстоятельствам, и тех, кто советует менять компании каждые 3 года (9%).

С увеличением уровня дохода меняется подход к управлению карьерой: псковичи с зарплатой от 150 тысяч рублей реже всех придерживаются той точки зрения, что увольняться следует как можно реже, и чаще всех выступают за то, чтобы менять работодателей каждые 5 лет либо каждые 3 года.

Опрос проводили 12-29 января 2026 года. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026