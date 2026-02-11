15% соискателей в Пскове считают, что работу следует менять как можно реже — опрос

Перерыв в трудовом стаже более 1 года без уважительных причин — повод для сомнений для 4 из 10 рекрутеров. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу пороса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные граждане.

41% опрошенных с подозрением относятся к соискателям, переходящим с места на место чаще, чем раз в полгода, еще 33% — чаще, чем раз в год.

42% представителей работодателей ответили: более года перерыва в работе без уважительных причин заставит эйчара сомневаться в компетентности специалиста.

Частота смены мест работы не является определяющим фактором в найме для каждого десятого рекрутера. На перерывы в трудовом стаже не обращает внимание каждый третий работодатель.

Большинство представителей экономически активного населения считает, что менять работу следует так часто, как того требуют обстоятельства (55% голосов опрошенных). 15% советуют переходить с места на место как можно реже. 11% считают, что нужно менять работодателей примерно раз в 5 лет.

Среди представителей поколения Z больше всего тех, кто уверен, что увольняться следует по обстоятельствам, и тех, кто советует менять компании каждые 3 года (9%).

С увеличением уровня дохода меняется подход к управлению карьерой: псковичи с зарплатой от 150 тысяч рублей реже всех придерживаются той точки зрения, что увольняться следует как можно реже, и чаще всех выступают за то, чтобы менять работодателей каждые 5 лет либо каждые 3 года.

Опрос проводили 12-29 января 2026 года.